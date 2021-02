Vende Gwyneth Paltrow juguetes para adultos

La actriz ha sido fuertemente criticada por los excesivamente altos costos de sus productos, pero ella afirma que los juguetes de la marca "Goop", bienestar y estilo de vida" van innovando cada vez más, con el objetivo de tener clientas felices. La empresa Goop describe el nuevo juguete sexual como "algo que tendrías en tu mesa de noche como un objeto de arte funcional".

La empresa Goop se ha caracterizado porque cada uno de los productos que lanza es más polémico que el anterior, por ejemplo, hace un año sacó al mercado velas con aroma a las partes íntimas, "This smells like my vagina" y "This smells like my orgasm", las que se agotaron en cuestión de minutos y aún se pueden encontrar en la página del sitio web de "Goop".

Este nuevo juguetito erótico es resistente al agua, por lo que puede ser usado en la ducha, es de silicona suave y libre de látex, cuenta con batería recargable y con un tamaño óptimo, por lo que puede transportarse con facilidad. Cuenta con dos cabezas, una para la parte interna y otra para la externa y ocho modos diferentes de vibración. "Está tan lujosamente diseñado, que es demasiado encantador para ocultarlo", anunció la compañía.

Su costo es de 95 dólares y desde el 14 de febrero está disponible en la página oficial de "Goop".