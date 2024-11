Valentín Elizalde: "Tú lo mataste", el doloroso mensaje de la hija del "Gallo de Oro". ¿Tiene destinatario?

A unos días de que se conmemore el 18 aniversario luctuoso de Valentín Elizalde, su hija Valentina Elizalde publicó un video en su cuenta de TikTok en el que envía un fuerte mensaje.

En el clip, la hija del malogrado cantante sonorense de regional mexicano, quien apenas contaba con tres años de edad cuando fue asesinado, manifestó el dolor que aún siente por la pérdida de su padre.

Además, confronta con un "Tú lo mataste" a quienes lo asesinaron y, además, a ella le arrebataron la oportunidad de crecer a su lado.

Valentina, ahora de 21 años de edad, mostró en el video los recuerdos que tiene de su padre, fotos de su inconmensurable recuerdo y una cadena con un dije de gallo, además de externar el dolor de la ausencia.

"El dinero no llena el vacío de su ausencia", escribió en el clip la heredera de "El Gallo de Oro" y subrayó el impacto que la falta de su padre ha tenido en su vida.

"Ya se viene el aniversario luctuoso #18 de mi papá y por más que intento recordarlo sin llorar, no puedo, porque lo único que me quedo de él es esto, solo fotos y videos juntos", manifestó la joven.

Además, en sus redes sociales dejó en claro que no la muerte de su padre no la considera un accidente, sino un acto deliberado; sin embargo, no refiere nombres, pero acusó a quienes cree fueron responsables del crimen, y afirmó que le arrancaron la oportunidad de crecer con su padre y de compartir momentos importantes de su vida con él.

"Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos. Esto demuestra cómo la lealtad puede desaparecer por unos pesos".

Valentina Elizalde replicó el mensaje en su Instagram, y enfatizó que no desea aprovecharse de la fama de su padre, sino de mantener viva su memoria.

Ahora, la joven sigue los pasos de Valentín Elizalde en el mundo de la música, con su propio talento, buscando su espacio en el medio, tan es así, que guarda con mucho cariño un collar con forma de gallo, símbolo del vínculo profundo que mantiene con el recuerdo de su padre.

Como se recordará, la madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde terminó su presentación en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, en Tamaulipas, cuando al salir del lugar en su camioneta, un comando armado abrió fuego y acribilló la unidad hasta acabar con "El Vale", su chofer y su mánager.

El único sobreviviente del atentado fue el primo de Valentín, Fausto "Tano" Elizalde, quien dijo que estaba en la parte posterior de la camioneta y recibió siete impactos de bala; sin embargo, no ha dejado de estar en el ojo público porque se le acusa de traicionar al cantante y de enamorar a su viuda.

A la fecha, y aunque se ha detenido a presuntos responsables, como a Jaime González Durán, alias "El Hummer", integrante de Los Zetas y quien hoy está preso en Estados Unidos, el asesinato de Valentín Elizalde, su chofer y su mánager sigue siendo un caso sin resolver.

Sin embargo, se ha especulado que el crimen podría estar relacionado con el contenido y la interpretación de una de sus canciones: A mis enemigos.