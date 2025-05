¿Vale 100 dólares? Así es el jabón con agua de baño de Sydney Sweeney

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, reconocida por su participación en las series Euphoria y The White Lotus, ha dado un paso inesperado en su carrera con el anuncio de un producto que ha desatado tanto críticas como entusiasmo: un jabón elaborado con su agua de baño usada.

La noticia fue revelada el jueves 29 de mayo, cuando Sweeney anunció en redes sociales una colaboración con la marca de productos de cuidado personal Dr. Squatch Soap Co. para lanzar un jabón de edición limitada titulado Sydney´s Bathwater Bliss.

ASÍ ES EL JABÓN CON AGUA DE BAÑO DE SYDNEY SWEENEY

El producto estará disponible a partir del próximo 6 de junio exclusivamente en el sitio web de la marca, con una tirada limitada de 5 mil unidades.

"Seguían preguntando sobre mi agua de baño después del anuncio de @drsquatch... así que la guardamos", explicó la actriz de 27 años.

El jabón exfoliante tiene una textura media, está formulado con arena, extracto de corteza de pino y "un toque del agua de baño real de Sydney", según la marca. La fragancia, descrita como una combinación de pino, abeto Douglas y musgo terroso, promete transportar a los usuarios "al bosque, así como a la bañera real de Sweeney".

"Cuando tus fanáticos comienzan a pedir tu agua de baño, puedes ignorarlo o convertirlo en una barra de jabón Dr. Squatch", declaró Sweeney en el comunicado oficial.

¿CUÁNDO COSTARÁ EL JABÓN DE SYNDEY SWEENEY?

El jabón con agua de bañera de la actriz costará 8 dólares, y la descripción del artículo que ofrece la marca es la siguiente: "Una combinación perfecta de los dos mejores lugares del planeta: el aire libre y la bañera de Sydney Sweeney".

Además, Dr Squatch ha iniciado un sorteo gratuito en sus redes sociales, que pretende premiar a 100 usuarios con el producto.

Por otro lado, Sweeney confirmó que se venderán frascos individuales con su agua de baño auténtica por un precio de 100 dólares. Aunque los detalles sobre el proceso de recolección y empaque aún no han sido totalmente revelados, la actriz aseguró que los envases serán de edición limitada, lo que podría convertirlos en objetos de colección.

Este costo ha desatado tanto burlas como interés en las plataformas digitales.

"Es literalmente solo agua en la que me he bañado. No sé por qué la gente se asusta, es solo agua de baño", añadió Sweeney, restando importancia a la controversia que su anuncio ha generado.

Con este lanzamiento, Sydney Sweeney no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino que también ha logrado posicionar su imagen en una de las campañas más comentadas del año.