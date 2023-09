Usher confirmado para el show del medio tiempo del super tazon

Se ha revelado uno de los secretos más celosamente guardados en el mundo del deporte y el entretenimiento: destapó el nombre del artista que actuará durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024.

A pesar de que los rumores apuntaban inicialmente a algunos de los artistas más populares del momento, como Harry Styles o Taylor Swift, ahora sabemos que el encargado de ocupar ese destacado escenario será Usher.

Mediante un video publicado en las redes sociales, tanto por parte del cantante como de la propia liga, se dio a conocer la noticia, lo que inmediatamente generó reacciones y grandes expectativas entre el público y los seguidores de este también talentoso productor.

Aunque el intérprete de "OMG" cuenta con una larga y exitosa carrera, es cierto que su popularidad ha experimentado un descenso en los últimos años. Su apogeo se vivió en las décadas de los 90 y los 2000, lo que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿Quién es Usher?

Usher Terrence Raymond IV, cuyo nombre real es el del artista, nació en Texas en octubre de 1978. Es ampliamente reconocido como cantante, compositor y uno de los grandes productores musicales de la industria.





Su trayectoria

Usher inició su carrera en 1994 con el lanzamiento de su primer álbum homónimo, "Usher". Aunque el álbum obtuvo ventas respetables y logró alcanzar la certificación de disco de platino, no fue hasta el año 2004 que realmente alcanzó la fama mundial gracias a su exitoso álbum "Confessions". De este álbum se desprende "Yeah!", uno de sus sencillos más icónicos y exitosos.

Cierto, la canción "Yeah!" fue un fenómeno en su momento, manteniéndose en el primer lugar de la lista de Billboard Hot 100 durante 12 semanas y logrando vender 1 millón de copias en la primera semana de su lanzamiento.

Usher ciertamente tiene una carrera llena de éxitos. Algunas de sus otras canciones destacadas incluyen "You Make me Wanna", "My Way", "Burn" y "My Boo", en colaboración con Alicia Keys.

Además, ha realizado notables colaboraciones con artistas de renombre como Justin Bieber, Enrique Iglesias e incluso Romeo Santos, lo que ha contribuido a su influencia y éxito en la industria musical.

Su versatilidad y talento le han permitido mantenerse como una figura prominente en la música durante varias décadas.

Sus reconocimientos

Usher ha acumulado una impresionante cantidad de reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran 11 premios Billboard, tres premios Grammy y cuatro American Music Awards, lo que atestigua su impacto en la industria musical.

Además de su éxito en la música, Usher ha incursionado en otros campos del entretenimiento. Ha participado como entrenador en el programa de televisión "The Voice" y ha tenido roles en 11 películas, lo que demuestra su versatilidad como artista.

Es cierto que la voz y el talento de Usher han sido comparados en varias ocasiones con los del "Rey del pop", Michael Jackson.

Esta comparación es un elogio a su habilidad como intérprete y a su influencia en la música pop y el R&B contemporáneo. Ambos artistas han dejado una marca indeleble en la historia de la música.