Una nueva tragedia en la familia de Sammy Pérez

El joven reveló que los homenajes póstumos para Sammy, serán postergados ante la difícil situación por la que atraviesan.

Respecto al asunto de la novia del comediante, Zuleika Garza, que, según declaraciones de Daniel, dejó abandonado al comediante en el hospital y se llevó las tarjetas bancarias, dijo que dejarán ese asunto "por la paz".

Agregó que la millonaria cuenta del hospital en el que estuvo internado Sammy Pérez, está en manos de los abogados de Eugenio Derbez. "No sabemos a qué términos llegaron los abogados. No sabemos si la cuenta la pagaremos nosotros o la exnovia de mi tío, que fue la que lo ingresó, no nos hablaron de un pago de parte de ella o de parte de nosotros", reveló.