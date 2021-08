"La altura de Guadalajara y un tremendo coraje que hice con uno de mis músicos provocó se me formara un coágulo en mi ojo derecho, y perdí completamente la vista, veía muy borroso, nada más las siluetas podía ver", manifestó.

Noticia Relacionada Un coraje lleva a Julio Preciado al hospital

PUBLICIDAD

Al percatarse de esa situación y no presentar ningún otro síntoma físico, buscó a un oculista para consultar su problema de salud en su ojo.

´´Hablé con mi médico de Guadalajara, quien ya me había operado en Mazatlán de cataratas. Yo me tomé fotos y parecía que no tenía nada, pero no tenía vista el ojo derecho, el oculista me dijo que fuera´´, recordó.

En cuanto finalizó el proceso quirúrgico, el especialista le pidió permanecer por unas horas en el hospital para observar las posibles reacciones.

Tras su recuperación, le retiró parche y ya lo dio de alta al ver que todo había salido bien y que ya podía hacer si vida normal, claro con los cuidados de una post operación.