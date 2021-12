Últimas palabras de Carlos Marín fueron para el amor de su vida

El cantante recibió el último adiós en Madrid y fue despedido en una ceremonia íntima, como expresó a sus familiares antes de partir a un hospital de Manchester muy delicado de salud.

Sus restos fueron velados en una funeraria del Parque San Isidro, rodeado de su familia y sus amigos más íntimos, así como por su novia, Geraldine Larrosa, quien fue el amor de su vida y con quien había retomado la relación durante la pandemia luego de haber estado un tiempo separados.

Larrosa se mostraba destrozada y frente a la prensa, entre lágrimas expresó su dolor por perder a su compañero durante 16 años.

"Se ha ido una parte de mi alma. No lo esperábamos porque pensábamos que saldría de esta. Él decía que volvería a casa por Navidad. Al final de su vida me dijo cuánto me amaba y que era la mujer de su vida y me pidió que cuidara de su familia. No lo podía creer. Teníamos muchos planes, entre ellos casarnos de nuevo", expresó.

Los restos del cantante fueron incinerados y su madre y su hermana, pudieron despedirse de él luego de esperar varios días a que llegara a su amada España, como él deseaba.