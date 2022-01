Tras polémico video, Alejandra Guzmán rechaza disculpa de Micha

De acuerdo con la comunicadora Ana María Alvarado, Micha habría enviado un regalo a la casa de Alejandra Guzmán para desearla una feliz Navidad, pero la cantante rechazó el obsequio.

"Que llegan con la Guzmán, tocan el timbre y le dicen, señora Alejandra le traen un regalo de parte de Adela Micha y ella le dijo, ´no lo quiero, regrésenlo´, Alejandra Guzmán sí que está muy enojada, nadie sabe qué era el regalo. Así que sus disculpas no fueron aceptadas", dijo.

Luego de que se diera a conocer el estado de salud de Pinal, quien fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México, debido a que dio positivo a Covid-19, en redes sociales comenzó a circular una grabación en la que Adela recibe la noticia.

A minutos de entrar al aire, una persona le indica la situación de Silvia, por lo que Micha comenta: "¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y me graban", y agregó: "Tengo muchas entrevistas para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir".