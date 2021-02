Tras 28 años haciendo música, Daft Punk se separa

Noticia Relacionada Eduardo Yáñez se adueña de departamento de Ernesto Alonso y lo demandan

Su álbum debut fue lanzado en 1993. Ganaron seis Premios Grammy y lanzaron éxitos internacionales con "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" y "Get Lucky".

El dúo es reconocido por sus elaborados conciertos y los efectos visuales que en ellos incorporan; asimismo, los caracteriza su vestimenta, pues desde 2001 aparecen en sus actuaciones disfrazados de robot y en muy raras ocasiones aparecen en televisión o conceden entrevistas.

Hoy anuncian el fin de su trayectoria musical después de 28 años; hasta ahorita no se ha dicho un posible motivo o razón de esta separación. Aun así, la noticia ha sido confirmada a través de medios especializados de música por Kathryn Frazier, la publicista del grupo por muchos años.