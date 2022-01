'Trae globos de agua'... critican glúteos de Gomita

Araceli Ordaz, conocida como Gomita se fue en contra de sus haters, luego de que publicaran un video en el que se le mira bailando sensualmente

Por: Joel Zazueta

Mediante un video que se viralizó en TikTok, se mira a la "payasita más famosa de México" en el que viste de una pijama y se pone a bailar frente a la cámara, fiel a su costumbre muestra sus atributos, pero recibió cientos de criticas, ella ya contestó.

Entre los comentarios que le dejaron los usuarios son: "Trae globos de agua o xq se le mueven tanto", "lo peor de todo es que ella se siente bien con malos resultados", "como cuando dejas las gomitas al sol y se derriten", así que ella, respondió con otro video.

¿Por qué se le ven así?

"Seré muy breve pero quiero hablar de este video y de todos los comentarios que hay. Y bueno, mis nalgas están aguadas porque evidentemente me quité los implantes y eso fue lo que quedó. Pues nada, si los tuviera, por que los tengo y si están duras porque están duras, si no se mueven y si no los tengo", expresó.

"Me las quité, me quedaron aguadas mis pompis, me siento mucho mejor ahora, no tengo implantes, lo que me quedó fue la grasa que me colocaron para acomodar los implantes y me siento muy contenta de que ya no las tengo, ahora que mis pompas son así soy muy feliz. Que si estaba operada, que si me me veían raras, nunca les daré gusto a nadie", dijo.

"En mi cuerpo tengo muchas cicatrices y son como las batallas que he tenido... y ya está, lo superas. Si usted que me sigue no puede superar eso, lo lamento mucho, si tú decides operarte o no, está chido, y eres libre de tu decisión.

El 30 de abril de 2020, la youtuber se sometió a una intervención estética para quitarse los implantes en los glúteos, aunque batalló para que un cirujano accediera a quitárselo debido al riesgo que conlleva la operación. Le retiraron 325 gramos de implantes, mismo que tomó seis horas.