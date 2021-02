Toño Mauri relata su experiencia con el Covid

El actor y cantante dijo que cuando acudió a la clínica pensó que era de entada por salida, que ese día volvería a su casa, pero que su sorpresa fue enorme cuando no fue así.

Y es que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 le afectó gravemente los pulmones, tan es así que le costaba respirar, por lo que los médicos le dijeron que su única esperanza era un trasplante de esos órganos, señaló Mauri.

Asimismo, destacó que lo que lo mantuvo fuerte para luchar por su vida y contra la enfermedad fue pensar en sus hijos y su esposa, así como en el resto de su familia.

"Primero pensé fue en mis hijos, en Carla, mi esposa, y en mi familia. Le dije al médico que no importaba lo que tuviera qué hacer", narró el histrión.

Sin embargo, además del amor por los suyos, la fe en Dios lo mantuvo fuerte, para volver a estar con su familia, pues aunque los médicos son parte fundamental en el proceso, dejó en claro que Dios tiene la última voluntad.

Bastaron sólo 10 días para que los pulmones para Toño llegaron; además, su mujer le contó que había sufrido de una hemorragia interna, por lo que repentinamente le llamaron y expusieron que no sobreviviría a la noche; no obstante, al día siguiente le llamaron y todo normal, algo que no podían explicarse.

"Quizá yo ya me tenía que haber ido y de dio la oportunidad de regresar. Cada noche pensé que era la única", declaró.

Agradeció a quienes llamó sus "ángeles", pero que por ahora debe seguir en su proceso de recuperación, por lo que cuando llegó a su casa abrazó a su familia.

"Pensé ´lo logré, lo logramos juntos´. Abrazarlos era lo que esperaba, era mi esperanza", puntualizó.