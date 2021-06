Tom Morello compone "Lightning Over Mexico" en memoria los 43 de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala , Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 motivó un reclamo nacional en busca de justicia, misma que llegó de manera fast track por el gobierno de entonces, encabezado por Enrique Peña Nieto, la cual no dejó conformes a los familiares y sembró dudas a nivel mundial por saber qué les ocurrió a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, pues sus cuerpos jamás fueron encontrados.

La rola, titulada Lightning Over Mexico, pretende que el recuerdo de los 43 de Ayotzinapa no se pierda en los anales del tiempo, y Morello no bajará la voz hasta que se dé una explicación clara de qué ocurrió con ellos.

Y es que el 21 de junio, Morello subió un video a su cuenta de Instagram, en el que muestra el riff de la canción y poco a poco le fue sumando la letra, hasta lograr la canción.

Asimismo, explicó que la inspiración le vino el mismo año de la desaparición, durante un concierto de Calle 13, cuando el músico y politólogo graduado de la Universidad de Harvard, subió al escenario a tocar con la banda; luego de ello, cedieron el micrófono a los padres de los normalistas, con quienes se reunión posteriormente.

El post lo acompañó con el siguiente mensaje:

"Esta canción está dedicada a la memoria de los 43 estudiantes/activistas mexicanos que fueron ´desaparecidos´ y presuntamente asesinados por el gobierno y sus agentes. Hace un tiempo toqué en un show a beneficio de sus familias en la Ciudad de México con Calle 13 y después de conocer a las devastadas familias escribí la letra entre camerinos".

Además, en la rola también participó la rapera chilena Ana Tijoux, quien aportó letras incendiarias, que sumados a los potentes riffs de Morello le dan contundencia a Lightning Over Mexico.

Recientemente, la Universidad de Innsbruck, Austria, a través de diversas pruebas de ADN identificó los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los desaparecidos; sin embargo, el sitio donde una de sus vértebras fue localizada en la barranca "La Carnicería", dando al traste a la "verdad histórica" que presentó el gobierno peñanietista, que pretendió hacer creer que los habían cremado en un basurero de Iguala.

En 2014 y en 2020, también fueron identificados los restos de Alexander Mora Venancio y Christian Rodríguez, ubicados en el mismo lugar.

Aquí te dejamos Lightning Over México, para que la escuches: