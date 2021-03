The Weeknd anuncia boicot a los Grammy

A pesar de lanzar "After Hours", uno de los álbumes más aclamados y exitosos del año, The Weeknd no recibió ninguna nominación al Grammy. El sencillo del álbum "Blinding Lights" fue tan popular que pasó un año entero en el top 10.

Al realizarse los Premios Grammy este domingo por la noche, es difícil no pensar en The Weeknd .

Como resultado, la estrella canadiense, Abel Tesfaye, dijo en un comunicado: "Ya no permitiré que mi sello envíe mi música a los Grammy". Debido a los supuestos comités secretos.

Se refiere a los comités anónimos de los Grammy que revisan los miles de votos de todos los miembros de la Academia de la Grabación y luego toman la determinación final sobre quién es nominado en la mayoría de las categorías. Los miembros del comité también pueden agregar nombres que no fueron seleccionados por los votantes (excepto para las cuatro categorías principales).

The Weeknd criticó a la Academia de la Grabación después de que se revelaran las nominaciones al publicar el siguiente mensaje en las redes sociales: "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fanáticos y a la industria la transparencia".

Más tarde le dijo a Billboard que los tres premios Grammy que había ganado anteriormente, no significan nada para él.

"Mira, a mí personalmente ya no me importa. Tengo tres Grammys, que ahora no significan nada para mí, obviamente. No es como, '¡Oh, quiero el Grammy!' Es solo que esto sucedió, y estoy dispuesto a ponerme frente al fuego, siempre y cuando nunca vuelva a suceder ", declaró antes de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl.