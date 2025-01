The Last of Us lanza nuevo tráiler y anuncia fecha de estreno de la segunda temporada

Se ha lanzado un nuevo tráiler de The Last of Us, la serie de basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, y que regresa tras el éxito de su primera entrega, que debutó como la más vista en la historia de HBO y fue nominada a ocho premios Emmy, incluido el de Mejor Serie Dramática.

¿DE QUÉ TRATA THE LAST OF US?

The Last of Us se ambienta en un mundo postapocalíptico devastado por una variante del hongo Cordyceps, que convierte a los humanos en criaturas caníbales similares a zombis. La trama principal gira en torno a Joel, un contrabandista marcado por la pérdida de su hija, y Ellie, una adolescente inmune a la infección, quien podría ser la clave para salvar a la humanidad.

Ambos se embarcan en un peligroso viaje a través de un Estados Unidos en ruinas, buscando llegar a las Luciérnagas, una organización rebelde que busca aprovechar la inmunidad de Ellie para desarrollar una cura. Sin embargo, el vínculo entre ellos evoluciona, y terminan formando una relación cercana que desafía la misión inicial.

¿QUÉ ESPERAR DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE LAST OF US?

La primera temporada abarcó los acontecimientos del primer videojuego de la franquicia, y todo apunta a que la segunda temporada adaptará la polémica trama de The Last of Us: Parte II, ganadora del prestigioso premio Juego del Año en 2020.

La serie sigue bajo la escritura y producción de Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann, cocreador del videojuego y esta nueva etapa promete explorar temas de venganza, pérdida y redención, mientras continúa profundizando en la compleja relación entre Ellie y Joel.

Los protagonistas Ellie y Joel, interpretados por Bella Ramsey y Pedro Pascal, estarán acompañados por un elenco ampliado que incluye a Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Ariela Barer.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE LAST OF US?

HBO Max ha anunciado que la esperada segunda temporada de The Last of Us se estrenará este próximo abril para continuar con el fenómeno cultural que representó en su primera entrega.