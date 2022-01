Sylvia Pasquel reaparece peleando por terreno de Silvia Pinal

La noticia causó revuelo entre el gremio artístico y el público, sobre todo por las complicaciones derivadas de la hipertensión de la famosa; sin embargo, para fortuna y con un buen pronóstico por parte de los médicos, la actriz fue trasladada a su domicilio, donde continúa en reposo para una mejor recuperación.

Noticia Relacionada Da a luz mientras la operan del cerebro

PUBLICIDAD

Con intención de despreocupar a los fanáticos de la conductora de ´Mujer... casos de la vida real´, su hija mayor, Sylvia Pasquel, declaró a la prensa que "Hay Pinal para rato". Ahora, es ella misma quien ha dado de qué hablar al reaparecer en redes sociales y compartir un polémico video en Tik Tok.

Y es que la famosa sorprendió al publicar una grabación en la que aparece discutiendo por los terrenos de su madre, esto mientras se movía alrededor de la sala, con una actitud retadora, lo que causó revuelo entre los usuarios de la plataforma.

"Ni me hagas hablar, porque cuando vendieron el terreno ese de Campeche... ah, ahora no te acuerdas, el terreno que vendieron allá en Campeche y no me tocó nada, ni un centavo, lo vendieron sin mi consentimiento. ¿y ahora qué? No te acuerdas, pues entonces no me hagas hablar, porque ese es el terreno de mi mamá", dijo.

El clip fue publicado en vísperas de Año Nuevo y obtuvo miles de Me Gusta y comentarios por parte de los usuarios, quienes le cuestionaban si se trataba de una broma o era una situación real.

Ante las preguntas, la famosa aclaro que se trataba de una comedia e incluso etiquetó a Paco de Miguel, quien es conocido por compartir videos donde hace imitaciones de mujeres en diferentes situaciones.