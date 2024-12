Sydney Sweeney responde a sus "haters" por las críticas de su cuerpo

La actriz de Estados Unidos Sydney Sweeney, famosa por su rol en Euphoria, fue objeto de críticas negativas en las redes sociales tras ser publicadas fotografías de ella tomando el sol en bikini. Las observaciones, que criticaban su aspecto físico y apariencia, no fueron inadvertidas para la actriz, quien reaccionó de forma directa y decisiva.

Las fotos provocaron un torbellino de críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios describieron su cuerpo como "extremadamente corpulento" e incluso sugirieron que podría requerir terapias como Ozempic, un fármaco inicialmente creado para tratar la diabetes tipo 2, pero que ahora se ha vuelto popular como instrumento para la pérdida de peso. Otros comentarios destacaron su color de piel y su figura, redactando expresiones como:

If you´re a dude who saw these unfiltered bikini pics of Sydney Sweeney and suddenly think she´s not hot, you´re likely gay or a virgin. https://t.co/38DOQlvB6M