Sufre Yuri alopecia como secuela del covid

"Ya me siento mejor, arañaba hasta las paredes en ese momento. Me quedé medio pelona, mana, por eso he tenido que estar usando pelucas, no me han podido peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito", confesó

Para superar este padecimiento, la cantante de "Maldita primavera" comentó que se encuentra tomando unas vitaminas que le recetó su médico de cabecera para combatir la pérdida de cabello.

La también actriz fue hasta a principios de este mes cuando externó que había enfermado de covid, porque primeramente no supo que lo tenía, ya que fue muy leve, pero fueron las secuelas que le dejó la que hizo que se enterara que había contraído el virus.

Taquicardia, ansiedad, alopesia entre otros fueron los padecimientos que comenzó a tener y el resultado fue había contraído la enfermedad.

Ahora, ha retomado sus compromisos laborales pero ha tenido que utilizar pelucas para lucir espectacular y esconder los estragos de la pérdida de cabello.