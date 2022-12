Steven Tyler es demandado por abuso sexual contra una menor

Según la revista The Rolling Stone, una mujer de nombre Julia Holcomb procedió legalmente en contra del músico por abusar sexual y psicológicamente de ella cuando tenía 16 años y él 27.

Holcomb detalló que los hechos ocurrieron en los años 70; señaló que el famoso convenció a su madre para que le entregara su tutela y de esta manera poder vivir juntos.

La revista reportó que la madre accedió por lo que Julia y Steve vivieron juntos durante más de tres años.

Aunque no menciona el nombre de Tyler, la demandante ha hecho pública su experiencia con el cantante; además, el documento cita las propias memorias del artista.

"Estuve a punto de casarme con una novia adolescente y cuyos padres se enamoraron de mí, firmaron un papel para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me la llevaba fuera del estado".

Julia reveló que incluso estuvo embarazada y que abortó ante la insistencia del cantante estadounidense.

Hasta el momento ni Steven ni sus abogados se han pronunciado ante la demanda.