Sobrina de Héctor Holten lo denuncia por abuso sexual

El actor enfrenta un proceso legal por supuesto abuso en contra de su sobrina, quien habló por primera vez de lo que pasó

Por: Fernanda Esparza

El pasado mes de julio se dio a conocer que Héctor Holten enfrenta una denuncia por abuso sexual, luego de que Alejandra del Valle señalara que el actor abusó sexualmente de su hija Frida, cuando ella era una niña de 8 años.

Ahora, la joven Frida habló por primera vez sobre la experiencia que sufrió en su infancia.

"Fui abusada sexualmente por mi tío abuelo, Héctor Alejandro Holten. Tenía 8 años, él vive en Ciudad de México y nos juntábamos en festividades, él aprovechaba cuando yo estaba dormida, cuando yo no me daba cuenta y según él yo no me daba cuenta", dijo.

Al ser cuestionada sobre cuándo decidió contárselo a su madre y sobre las veces que el artista abusó de ella, mencionó: "La verdad ahorita no sé cuántas están tomando para el proceso... es difícil de recordar esa parte. El momento que yo hablé con mi mamá fue cuando me estaba regañando por calificaciones, cuando yo no iba bien en la escuela, o no tenía esa confianza de mi mamá de contarle cosas, y esa conversación llevó a otras donde mi mamá me contó cosas parecidas a las que me pasaron a mí, cosas que le pasaron a ella con el novio de su mamá, y ahí fue cuando yo dije que también me había pasado".

Por su parte, Alejandra afirmó que canalizó a su hija con una especialista en abuso sexual y destacó que se sorprendió cuando se enteró que se trataba de Holten. "Para mí, él (Héctor) era la persona intocable, intachable, no lo creía; pero no quería preguntarle y no quería decir esto mientras no tuviera todos los argumentos mientras no pudiera hacer una acusación".

Además, declaró que en mayo de 2018 se confrontó con Héctor y aceptó que haya ocurrido el abuso. "Héctor reconoció haber procedido indebidamente, aunque aseguró que la niña lo provocó. Él me dijo de una ocasión que veníamos regresando de unas vacaciones, que él venía en la camioneta con mis dos hijas y que ella venía levantándose la falda; tenía 8 años, y que venía provocándolo y dijo, ´pues yo soy débil y caí en las redes de una niña de 8 años´".

Jenny Hernández, abogada de la joven destacó que hasta el momento el proceso legal formal se mantiene en una "etapa intermedia" a favor de Frida y que en los últimos meses han avanzado luego de tres años de investigaciones.