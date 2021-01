Sigue el pleito de las protagonistas de "Sex and the City"

A raíz de los problemas entre las coprotagonistas de Sex and the City , Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, quienes protagonizaran a " Carrie " y " Samantha ", respectivamente, la serie regresa a la televisión con HBO Max, pero esta vez, Cattrall no figura en el reparto, y se presume que es por la enemistad que hay entre las actrices.

And just like that... es el título de los nuevos episodios televisivos de la serie, y contará con las actuaciones de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis pero Kim Cattrall no participará.

Aunque la cadena televisiva no dio explicación al respecto, es muy probable que se deba al "pleito" que existe desde hace años entre Cattrall y Parker.

Uno de los momentos más álgidos entre los problemas de las actrices fue en 2018, cuando el hermano de Kim Cattrall fue reportado como desaparecido y luego encontrado sin vida, por lo que Sarah Jessica Parker le envió un mensaje presentándole sus condolencias, a lo que Cattrall reaccionó publicando que agradecía a sus compañeros de Sex and the City sus muestras de apoyo, pero reprochaba a Parker que dejara de usar su tragedia para presentarse como la "chica buena" de la historia.

"No necesito tu amor o tu apoyo en este momento trágico @sarahjessicaparker".

"Permíteme aclarar esto, si acaso no lo he hecho, tú no eres mi familia. No eres mi amiga", publicó.

Sexo en la Ciudad contará con 10 episodios, con una duración de media hora cada uno y se grabará en Nueva York a finales de junio.