¡Sí vendrá a México Oasis!

Considerada como la banda británica más importante de los últimos 30 años

Por: Susana Rodríguez

Casi un mes después del anuncio del reencuentro de Oasis, se han revelado las ciudades que visitarán Noel y Liam Gallagher durante su gira internacional.

Según adelantó el medio NME en exclusiva, la gira "Live´25" de los icónicos "héroes del britpop" no se limitará al Reino Unido e Irlanda, sino que abarcará también Norteamérica, Sudamérica y Asia.

En Estados Unidos, ciudades como Chicago, Nueva Jersey, Los Ángeles y Boston están confirmadas, al igual que Toronto en Canadá y la Ciudad de México.

En Sudamérica, la banda se presentará en São Paulo (Brasil), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina). Además, actuarán en Tokio (Japón), Seúl (Corea del Sur), Melbourne y Sídney (Australia). NME también informó que el calendario oficial de la gira será revelado la próxima semana.

Oasis, considerada una de las bandas británicas más influyentes de los últimos 30 años, se disolvió en 2009 tras una acalorada pelea entre los hermanos Gallagher durante un festival en París.

Formada en Mánchester en 1991, la banda estuvo liderada por Noel Gallagher, guitarrista y compositor, y su hermano Liam, quien se desempeñaba como vocalista.

Con canciones emblemáticas como "Supersonic", "Rock ´N´ Roll Star" y "Cigarettes & Alcohol", Oasis alcanzó rápidamente el éxito tanto comercial como crítico, convirtiéndose en un fenómeno mundial. Su álbum debut, "Definitely Maybe" (1994), fue seguido por "(What´s The Story) Morning Glory?" (1995), el cual se posicionó como el quinto álbum más vendido de la historia del Reino Unido.

Este disco incluyó algunos de sus éxitos más reconocidos, como "Wonderwall", "Don´t Look Back In Anger" y "Champagne Supernova". A lo largo de su carrera, la banda lanzó otros cinco álbumes de estudio, cimentando su legado en la música.