"Shrek 5" ya tiene confirmada su fecha de estreno; esto es todo lo que tienes que saber

Después de años de especulaciones y rumores, finalmente se ha confirmado: "Shrek 5" llegará a la pantalla grande. DreamWorks Animation anunció que la esperada secuela se estrenará en julio de 2026, marcando el regreso del icónico ogro verde y sus amigos después de más de una década desde la última entrega de la franquicia.

La noticia de una nueva película de "Shrek" no es del todo sorprendente. Eddie Murphy, la voz detrás del carismático Burro, ya había insinuado el regreso de la saga en junio pasado. Murphy, reveló que ya estaba trabajando en la grabación de su personaje. En sus declaraciones, también confirmó un emocionante desarrollo, después del estreno de "Shrek 5", DreamWorks producirá una película centrada exclusivamente en Burro, siguiendo el éxito de las dos cintas dedicadas al Gato con Botas, "El Gato con Botas" (2011) y "El Gato con Botas: El Último Deseo" (2022).

Not too Far, Far Away... @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu