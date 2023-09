Shakira estrena "El Jefe" y... Se la dedica a su suegro

La canción "El Jefe", la nueva colaboración entre Shakira y Fuerza Regida, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Como ha venido ocurriendo en los últimos meses, la artista colombiana incluye algunas referencias a su vida durante su matrimonio con el exfutbolista profesional Gerard Piqué.

En su colaboración con Bizarrap, Shakira menciona a Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué, y ahora, en su nueva canción con Fuerza Regida, la cantante colombiana dedica un verso a su exsuegro, Joan Piqué Rovira.

"Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", intepreta Shakira en "El Jefe".

En su reciente canción, la artista colombiana interpreta un conocido verso que reza "No hay mal que dure cien años" y posteriormente menciona que su exsuegro "permanece en pie", todo esto en medio de una letra que aborda el tema de la explotación laboral.

Además, en el recién estrenado videoclip oficial, se observa a los miembros de Fuerza Regida intentando contener a la cantante colombiana, tratando de tapar su boca para evitar que cante esa parte de la canción. Sin embargo, a ella parece no importarle en absoluto.

Como era de anticipar, el verso no pasó desapercibido en las redes sociales, y miles de usuarios expresaron su entusiasmo ante la nueva referencia de Shakira a un miembro de la familia de su exesposo.





El grupo Fuerza Regida

Fuerza Regida es un grupo de música regional mexicana conocido por su estilo de música norteña y corridos.

Conformado por varios músicos y suelen interpretar canciones relacionadas con temas de la vida en México y experiencias personales.

Su música a menudo se clasifica dentro del género de la música regional mexicana y ha ganado popularidad en la escena musical regional.





Algunos de los temas más sonados de Fuerza Régida son:

1. "Del Barrio a la Ciudad"

2. "Radico en Vivo"

3. "Sigo Chambeando"

4. "La Dinastía Scorpio"

5. "Empresas RG (El Cheyo Antrax)"

6. "El Hijo del Ingeniero"

7. "Los Padres de la Patria"

8. "La Guera Salome"

9. "El Amigo de la Hummer"

10. "Las Tundras"





La letra completa de 'El Jefe'

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de p***, sí

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero f*** menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta (Te tienen de recluta)

El muy hijo de p***(El muy hijo de p***)

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p***

'Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario