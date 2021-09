Shakira celebra los 90 años de su papá

La también compositora compartió a través de Instagram un video de cómo fue el festejo, donde se les ve divertidos y sonriendo en todo momento.

Noticia Relacionada Agarró monte con materia robada y lo "cachan" en la movida

PUBLICIDAD

"Yo me pregunto si algún día, así como él, podré llegar a una edad avanzada, llena de tanto sincero amor. No por las canciones que he escrito y cantado, o las ideas que se me hayan ocurrido, tampoco me refiero a mi huella artística, sino mi legado humano", escribió la colombiana.

"A su edad las palabras puede que se hagan cada vez más esquivas o que en su fértil mente, las ideas brillantes se asomen cada vez con menos frecuencia", señaló la famosa cantante.

Shakira siempre expresado cuando ama y admira a su padre y este ocasión fue el momento perfecto para demostrar que se siente feliz a su lado y orgullosa de su vida.

El cariño que siente por él, siempre se ha encargado de expresarlo y entre las muchas cosas que admira en él destaca su luz, su carisma, alegría y sobre todo su ritmo.

Los miles de seguidores de Shakira han dado "like" a dicha publicación y no se dejaron esperar los comentarios y felicitaciones, que llegaron de todo el mundo.