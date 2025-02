Shakira cancela concierto en Perú tras ser hospitalizada ¿Cuál es su estado de salud?

La cantante había arribado al país este fin de semana como parte de su gira y fue recibida con gran emoción y cariño del público peruano

Por: Marcela Islas

La llegada de Shakira a Lima ha desatado euforia entre sus seguidores, quienes esperaban con ansias verla en el escenario. Desde el anuncio de sus conciertos, los fanáticos han contado los días para verla en vivo.

En su arribo a Perú, la cantante expresó su alegría y su deseo de disfrutar la gastronomía local, destacando el cariño del público a pesar del tiempo transcurrido desde su última visita:

“Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo el corazón emocionado con este recibimiento que me han hecho en el aeropuerto y en el hotel, estoy muy feliz de volver. Los quiero muchísimo, tengo ganas de estar sobre el escenario y de comerme un ceviche”, dijo emocionada la artista.

SHAKIRA ANUNCIA QUE FUE HOSPITALIZADA

Sin embargo, este domingo 16 de febrero, una noticia preocupó a sus seguidores. Shakira anunció en sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizada y que su concierto programado para esa noche en Perú sería pospuesto.

La cantante fue llevada a la sala de emergencias la noche del sábado debido a un "cuadro abdominal" sin especificar detalles, y hasta el domingo no había sido dada de alta. Según información adicional, la artista sufre de gastritis y ha sido sometida a exámenes médicos para su pronta recuperación.

Asimismo, el creador de contenido Ric La Torre y otros usuarios confirmaron que Shakira fue ingresada a la Clínica Delgado debido a fuertes dolores abdominales. A las afueras del centro médico, se han observado vehículos de seguridad que la resguardaban en su hotel de Miraflores.

SHAKIRA CANCELA CONCIERTO EN LIMA ESTE DOMINGO

Los seguidores de Shakira han expresado su preocupación en redes sociales, esperando noticias sobre su estado de salud y la posibilidad de que el concierto sea reprogramado. Desde tempranas horas, muchos fans han permanecido en los alrededores del Estadio Nacional con la esperanza de escuchar su prueba de sonido y disfrutar del espectáculo que tanto han esperado.

FANS SE PREOCUPAN POR LA SALUD DE SHAKIRA

Mientras tanto, algunos seguidores expresaron su deseo por la pronta mejoría de la cantante, otros bromearon sobre la posibilidad de que el ceviche que deseaba haya sido la causa de su malestar.

“No debiste comer nada Shaki, aquí todo es rico pero pesado” y “Ojalá no sea nada grave, capaz la comida fue muy condimentada para ella”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

En su comunicado, Shakira expresó su tristeza por no poder cumplir con sus seguidores y manifestó su deseo de recuperarse rápidamente:

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario hoy. He estado con gran emoción e ilusión de reencontrarme con mi querido público peruano. Espero estar mejor pronto y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, afirmó la artista.

FANS YA SE ENCONTRABAN HACIENDO FILA PARA EL CONCIERTO DE SHAKIRA

A raíz de esta situación, muchos seguidores se han trasladado de las inmediaciones del Estadio Nacional a la Clínica Delgado para obtener información oficial sobre el estado de salud de la cantante. Se espera que con el transcurso de las horas haya más detalles sobre su evolución y el futuro del concierto.

Desde temprano, cientos de fans llegaron de distintas partes del país para disfrutar del evento. Muchos pasaron la noche en la intemperie para conseguir un buen lugar en la fila.

La venta de merchandising y servicios alrededor del Estadio Nacional había generado gran movimiento económico, pero debido a la cancelación del concierto, los comerciantes se han visto afectados y ahora esperan que la situación se resuelva pronto para que el show pueda llevarse a cabo al día siguiente.