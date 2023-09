Shakira anuncia nuevo tema: "El Jefe" ¿A quién se la dedica?

La talentosa artista colombiana dejó a todos intrigados al revelar su nueva creación, y parece que sus letras albergan profundas emociones.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll fue la gran estrella de la gala de los MTV Video Music Awards, celebrada el 12 de septiembre en el Prudential Center de Nueva Jersey, donde compartió detalles sobre "El Jefe", su próximo lanzamiento.

La talentosa cantante de Barranquilla, de 46 años, hizo una impactante entrada a la ceremonia en compañía de sus hijos Milan y Sasha. En el escenario de los MTV VMAs, deslumbró al interpretar algunos de sus más grandes éxitos y fue honrada con el prestigioso premio "Video Vanguard Award".

Shakira ha experimentado la pérdida de un amor, pero ha ganado el amor incondicional de dos hijos que la acompañarán a lo largo de su vida.

Shakira cautivó al público al interpretar algunos de los mayores éxitos de su carrera musical, incluyendo "She Wolf", "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie", "TGQ" y "Music Session Vol. 53". Tras una ovacionada presentación, la talentosa artista confesó emocionadamente que muy pronto estrenará su nueva canción titulada "El Jefe".





El lanzamiento

La talentosa cantautora de Barranquilla, Colombia, emocionó a sus seguidores al anunciar el lanzamiento inminente de su nueva canción titulada "El Jefe", que estará disponible a partir del próximo 20 de septiembre en las plataformas digitales.

Medios internacionales han sugerido que esta canción podría ser otro impacto en la relación con Gerard Piqué.

Algunos internautas han especulado que "El Jefe" podría ser una colaboración musical con Peso Pluma, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. Tendremos que esperar al estreno de la canción para descubrirlo, pero sin duda, se espera que sea otro éxito mundial, siguiendo la tradición de las canciones que Shakira ha lanzado tras su polémica separación.

La impresionante actuación de Shakira en los MTV VMAs, culminando con la interpretación de "Music Session Vol. 53", llena de "indirectas" hacia Gerard Piqué y Clara Chía, la catapultó como una auténtica estrella del rock. Su despliegue en el escenario recibió una ovación estruendosa por parte del público.