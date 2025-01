Shakira anuncia el debut musical de sus hijos Milan y Sasha

A través de sus redes sociales, la artista compartió con sus seguidores un mensaje anunciando el lanzamiento del primer trabajo musical de sus hijos

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Shakira, la cantante barranquillera que ha sido una de las figuras más influyentes en la música mundial, vuelve a sorprender a sus seguidores, pero esta vez no con un lanzamiento propio, sino con el debut musical de sus hijos Milan y Sasha.

La estrella colombiana, quien ha alcanzado la cima del éxito a lo largo de su carrera, ha transmitido su vena artística a sus pequeños, quienes ahora emprenden su propio proyecto musical.

DEBUT MUSICAL DE MILAN Y SASHA

Milan, de 11 años, y Sasha, de 9, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, se han lanzado en el mundo de la música con un álbum disponible ya en Spotify. Tras su separación de Piqué, la cantante se mudó a Miami, donde ha consolidado su carrera y sigue evolucionando como artista, mientras se mantiene cerca de sus hijos. La ciudad también ha sido clave para mantenerse conectada con la industria musical.

Aunque Shakira se encuentra próxima a iniciar su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour", considerada la más importante de su carrera y uno de sus sueños más anhelados, no está sola en este camino. A través de sus redes sociales, la artista compartió con sus seguidores un emotivo mensaje anunciando el lanzamiento del primer trabajo musical de sus hijos.

"Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. 'The One', Sasha cantando y Milan en la batería, y 'It´s All for You', con Milan cantando junto a otros jóvenes talentos", escribió Shakira, acompañando el mensaje con una foto de los niños y el enlace para escuchar las canciones.

El álbum titulado "Let it Beat" cuenta con 12 temas en inglés, entre ellos "All for You" (con la voz de Sasha), "What Happened?", "It´s Alright", "The One", "Otra Era", "Mad Avenue", "Bitter Better", "Clouds", "Leave the Light On", "This is Goodbye", "Quiero tu amor" y "A Good Day".

Este proyecto no solo es una muestra del talento y la pasión por la música que Milan y Sasha han heredado de su madre, sino también un vistazo a lo que podría ser el inicio de una nueva generación de artistas en la familia. Los fans de la cantante colombiana celebran esta nueva etapa, que promete ser una de las más emocionantes tanto para Shakira como para sus hijos.