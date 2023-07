Sergio Mayer estalla contra Jorge Losa y lo acusa de recibir ayuda de la producción

"La Casa de los Famosos" sigue generando momentos llenos de drama; en esta ocasión quienes se robaron toda la atención fueron Sergio Mayer y Jorge Losa, pues se enfrascaron en una intensa discusión tras la Gala de Nominación.

Durante la cena, después de la nominación, Mayer se enfrentó a Losa y abiertamente le dijo que él ha recibido ayuda para mantenerse dentro del programa y no salir nominado.

Sergio señaló que la producción ayudó al famoso en la cuarta semana de nominación, ya que le anularon los votos que él y Poncho le dieron por un supuesto complot, señalando que así logró seguir en el programa una semana más.

"El tema del complot, te ayudaron, te voy a decir por qué. Yo solamente dije: ´A mi me encantaría viajar a España´, eso no es complot, eso no es decir a quien le voy a dar, ni qué puntos voy a dar y lo digo abiertamente", dijo Mayer, quien inmediatamente recibió la respuesta de Jorge, que le insistió que sí era una conspiración.

Los reclamos de Mayer no terminaron, ya que mencionó: "Yo nunca dije que le iba a dar puntos a nadie. Ellos no pueden decir que eso es complot y lo digo aquí porque lo quisieron fue que te ayudaron a ti. Se pasaron de listos, que yo haya dicho que quería viajar a España no es complot, que ellos lo entendieron y te ayudaron".

Por su parte, Losa negó recibir apoyo de la producción ya que afirma que no es hijo de ningún productor para tener beneficios dentro del reality show.

Sergio Vs Jorge



Sergio le dice a Jorge que producción lo ayudó con el tema del complot



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qdlLEH87PO — s (@madspinkis) July 13, 2023

La noche del miércoles se realizó la Gala de Nominación, la cual causó sorpresa ya que la producción decidió dar un giro total en las reglas del juego.

Antes de que iniciara la Gala de Nominación, la conductora Galilea Montijo les informó a los concursantes que dejarían de utilizar el confesionario para emitir los votos pues ahora los dirían frente a frente desde la sala.

Los habitantes de "La Casa de los Famosos" que quedaron en riesgo de salir fueron: Wendy Guevara, Jorge Losa, Poncho de Nigris y Bárbara Torres.