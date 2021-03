Selena Gomez piensa en abandonar la música

La también actriz de ascendencia mexicana dará a conocer su álbum "Revelación", el primero totalmente en español, la cantante se sinceró en entrevista reciente para una revista y detalló que tras haber lanzado su álbum "Rare" en 2020 y obtener su primer número uno del "Billboard Hot 100", sintió una gran decepción al no haber sido reconocido por algunos fans y no haber obtenido el alcance que se esperaba.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en lo que he estado como, "¿cuál es el punto? ¿por qué sigo haciendo esto?", "Lose You to Love Me" sentí que era la mejor canción que había lanzado y para muchas personas no fue suficiente", mencionó la cantante.