Se suicida exnovia del futbolista Jérôme Boateng

La pareja había anunciado su ruptura el 2 de febrero, después de que la modelo fue detenida por conducir ebria y al parecer no terminaron en buenos términos, pues la modelo había publicado en sus redes sociales mensajes que se tomaban como una indirecta hacia el futbolista.

Noticia Relacionada Fallece imitador Carlos Bardelli, ganador de Parodiando

Unas horas antes de su muerte, Kasia había publicado una historia en Instagram en la que decía: “Ahora es cuando se marca la línea. Suficiente”.

Kasia había descrito a Jérôme como un “demonio” y dijo que una vez que pasara el dolor por la ruptura y estuviera bien hablaría y se defendería.

Se cree que el mensaje fue por las declaraciones del futbolista, quien en una entrevista la había acusado de sabotear su relación con su exnovia Rebeca y que lo chantajeaba para que se quedara con ella.

“Kasia se hizo mi novia al terminar mi relación con mi ex, Rebecca y mi familia y me chantajeó para que me quedara con ella. Así que decidí hacerlo y tratar de hacerlo funcionar. Incluso hice pública la relación con ella debido a la presión de Kasia. No fue mi decisión”, dijo el futbolista.

Por su parte, Kasia aseguraba que fue ella quien decidió terminar su romance por las infidelidades y mentiras del futbolista y prometió que revelaría la verdad cuando estuviera emocional y psicológicamente lista.

La modelo murió el día que su único hijo cumplía los 6 años, quien nación cuando ella tenía 19 años.

Ante esta noticia amigos de la modelo y el futbolista han publicado su sentir, entre ellos la influencer Cathy Hummels, esposa del futbolista y ex compañero de Boateng, Mats Hummels, quien publicó en su Instagram: “Probablemente, el odio fuera demasiado para ella. No importa lo que haya pasado verdaderamente, no se puede dar credibilidad a todo. La opinión pública puede ser cruel. Y la verdad, a menudo, es otra. Estoy absolutamente conmocionada y triste. Esto es simplemente desgarrador. Qué desesperada debe haber estado”.