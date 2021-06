Se suicida escritora de “Dawson’s Creek” tras luchar contra el covid

En septiembre del 2020, Heidi publicó en su blog cómo fue que el covid la derrumbó, calificando el proceso como lo más difícil que su cuerpo haya podido pasar.

“En mis momentos más oscuros, le dije a mi esposo que, si no mejoraba, no quería vivir así. No tenía tendencias suicidas, simplemente no podía ver ninguna calidad de vida a largo plazo y no se vislumbraba un final”, escribió.

Su salud presentó una caída constante durante este año, mientras luchaba contra la enfermedad. Después de más de un año de contraer el virus volvió a caer postrada en cama hasta el momento de su muerte.

Heidi Ferrer fue una escritora que sin contar con un título universitario vendió su primer trabajo, “The C Word”, al productor ganador del Óscar, Arnold Kopelson.

Asimismo, fue miembro dl Writer’s Guild of America durante 24 años.