Se contagia "La Chilindrina" de Covid-19

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, la famosa actriz por "El Chavo de Ocho" aseguró estar contagiada del coronavirus.

Antonieta de las Nieves aseveró que para no contagiar a más persona se resguardó en su domicilio, "A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contagiar la enfermedad he salido positiva al hacerme la prueba"., dijo la actriz.