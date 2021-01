Se casa Sammy Pérez

Sammy Pérez es reconocido por su participación en el programa XH-DERBEZ, "El Calabozo" y en la película "No se aceptan devoluciones", su estilo inocente y su peculiar forma de hablar lo puso en la preferencia del público.

En recientes publicaciones se puede apreciar al actor de 55 años acompañado de una joven mujer, a quien dijo que conoció en las playas de Colima.

Se presume que la boda se celebrará en próximo 13 de febrero, en el rancho campestre El Espinal Colima, y se especula que Eugenio Derbez podría ser el padrino de bodas.

En entrevista, Sammy Pérez dijo que se encuentra muy enamorado y declaró que le gusta estar en Colima con su novia. "Me gusta mucho su gente, su vegetación, me da gusto estar aquí en Colima, he ido a Manzanillo, pero está mejor aquí, los ríos, todo", afirmó.