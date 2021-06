Scarlett Johansson se despide de la "Viuda Negra"

Pese a que se creyó que su personaje había muerto en el último filme de The Avengers, UCM señaló que no reencarnaría a la Viuda Negra, y que no sería ese el tema de la nueva producción.

Johansson se convirtió en un personaje indispensable en la saga, así como en una de las actrices mejor pagadas de la historia del cine, y por lo cual la revista Time la nombró como una de las personalidades más poderosas de la farándula.

La película de Black Widow es el colofón a una década encarnando a uno de los personajes más queridos del UCM, justo lo que necesitaba para decir adiós.

La Viuda Negra significó para Scarlett todo un reto, pues además del éxito que le representó, también tuvo que enfrentar por años la hipersexualización tanto por los fans, como por los medios.

En 2010 fue la primera ocasión que la actriz apareció en el Universo Cinematográfico Marvel, al lado de Robert Downey Jr., quien dio vida a Tony Stark, en Iron Man 2.

Dos años más tarde fue vista como una superheroína de la franquicia The Avengers, en Age of Ultron, Infinity War y Endgame; además tuvo apariciones en Capitán América y Capitana Marvel.