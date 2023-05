Santa Fe Klan regala 3 estudios de grabación, 100 mil pesos y una lipo

Santa Fe Klan y Karely Ruiz realizaron un sorteo entre sus seguidores al que convocaron a principios de mes para promocionar su tema "Sabes" e impulsar las visualizaciones y reacciones.

Los increíbles premios que los famosos ofrecieron ya fueron sorteados entre los fans de Karely y Santa Fe, mismos que le enviaron mensaje diciendo por qué querían ser los afortunados ganadores.

Hace unas horas, Ángel Jair Quezada, nombre real del rapero, anunció a los ganadores del sorteo a través de sus redes sociales, los cuales fueron una lipo, tres estudios de grabación y 100 mil pesos,

La ganadora de una lipo fue una usuaria llamada Santi Azul, que en su mensaje para participar escribió: "Listo, yo sí quiero una lipo, ya que mi autoestima no anda muy bien, no puedo tener hijos y por la depresión he subido mucho de peso y siempre he soñado con tener un bonito cuerpo por mi salud física y emocional".

Otro de los ganadores fueron Los Hermanos Reyna y José, dos jóvenes hermanos que cantan en las calles y que incluso Santa Fe Klan les dio bastante popularidad al cantar con ellos en Guanajuato. Los hermanos se han ganado el cariño de los internautas y han aumentado el número de seguidores en redes; ellos fueron agraciados con un estudio de grabación.

Un estudio de grabación más será entregado a la usuaria Verito Martínez y otro a Shofar Cr.

Mientras que los 100 mil pesos serán para "Un bolillo para todos", agrupación que ayuda a los niños que padecen enfermedades graves, que escribieron al rapero con la esperanza de ser afortunados.

"Aquí les dejo los ganadores de los premios gracias por el apoyo a mis rolas. Bendiciones", escribió Santa Fe Klan en sus redes sociales.