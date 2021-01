Rompe el silencio joven manoseada por Vicente Fernández

La joven del video rompió el silencio y declaró que el incidente sucedió en 2017, pero que no se dio cuenta, es por eso que ella no reaccionó, no porque le haya gustado.

Noticia Relacionada Estos son los herederos de Joan Sebastian

"No me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra con relleno y es difícil sentir algo y porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que hice zoom a la foto", declaró.

Declara que sintió coraje y se sintió violentada y enojada con él, sobre todo porque hubo gente que lo defendió y la acusó a ella de haberle gustado.

"Muchas personas lo toman como si no pasara nada, como si no fuera para tanto, pero sí lo fue. No me importa si es Vicente Fernández, él no debió tocarme y menos así", recalcó.