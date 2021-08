Roberto Palazuelos dice adiós a las telenovelas

En entrevista aseguró que seguirá teniendo participación en la pantalla chica, ya no en melodramas, pero si en algunos programas.

El polémico actor ha anunciado que ya no regresará a telenovelas y que ahora su intención es ingresar al mundo de la política.

Manifestó que actualmente está en las grabaciones de "40 y 20" al lado de su amigo Jorge "El Burro Van Rankin", así como con Memo del Bosque en otro programa.

Pese a ello, explicó que es totalmente definitivo que no desea regresar al mundo de las telenovelas, ya no quiere ser parte de un reparto, pero eso no quiere decir que se retire de la tv.

Agregó que mientras no se cumplan sus objetivos de ser parte de la política, seguirá aceptando los proyectos de la farándula que se le presenten.

Sin dejar en claro el cargo político al que le gustaría postularse, Roberto Palazuelos dejó en visto que sus objetivos son claros en su carrera profesional y que trabajará para ello.

Finamente, mencionó también su línea de ropa que lanzó llamada "Papi Palazuelos", la cual se basa en frases de memes mexicanos pero muy al estilo Roberto Palazuelos.

"A la par acabo de lanzar mi marca de ropa, así que también sigo siendo empresario y estaré trabajando para que se cumplan todos mis proyectos", finalizó