Rihanna presenta por primera vez a su segundo hijo

La noticia de la llegada del segundo hijo de Rihanna se dio a conocer durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII. El bebé, un niño al que han llamado Riot Rose, nació el 21 de agosto y es fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

Rihanna, conocida por su éxito 'Work', compartió una serie de 16 fotos en una sesión familiar exclusiva, realizada por el fotógrafo Miles Diggs, también conocido como Diggzy. En estas imágenes, la cantante posó junto a A$AP Rocky y su primogénito RZA.

Rihanna y A$AP Rocky realizaron una presentación oficial de su recién nacido, quien lleva el nombre de Riot Rose y tiene tan solo un mes de edad.

La pareja compartió la emocionante noticia a través de una encantadora sesión de fotos familiar que capturó la imagen de la hermosa familia que han formado. En estas fotos, también se puede ver a su primogénito, RZA Athelston, quien tiene un año de edad.

El fotógrafo Diggzy compartió en las redes sociales: "¡Damos la bienvenida al mundo a Riot Rose!" acompañando el mensaje con un emoticono rosa. Por su parte, la cantante publicó estas fotos en su cuenta de Instagram con un breve mensaje que expresaba: "Nada más que amor".

En las fotografías, Riot luce encantador en un tierno atuendo rosa de bebé y lleva unas diminutas botas Timberland. Rihanna, reconocida por su impecable estilo, viste unos leggings azul oscuro, botas y una chamarra vaquera que le sientan a la perfección.

Por otro lado, A$AP Rocky muestra su estilo característico con pantalones vaqueros de Bottega Veneta y una camiseta de tirantes blanca, complementados con elegantes collares de diamantes y pendientes de esmeraldas. La pareja demuestra su singular estilo incluso en la presentación de su nuevo miembro de la familia.

Estas fotografías han recibido una amplia difusión en diversos medios de comunicación, incluyendo destacadas revistas como Vogue y BAZAAR, así como otros medios relacionados con el mundo del espectáculo y la moda.

Además, las imágenes del bebé de Rihanna han causado sensación en las redes sociales, donde han tenido una destacada presencia en plataformas como Instagram.

La sorprendente presentación de su segundo hijo ha generado un gran interés, especialmente porque en el caso de su primogénito, Rihanna esperó varios meses antes de mostrarlo al público, lo que hace que este evento sea aún más especial y emocionante.

Rihanna and A$AP Rocky share first look at newborn son Riot Rose in family photoshoot.



: DIGGZY/Shutterstock pic.twitter.com/9jAQ1QEE0f