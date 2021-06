Renuncia abogado de Ginny Hoffman y su hija Alexa

El litigante aseveró que él maneja los asuntos conforme a estricto derecho, por lo que al ver cosas que le resulten extrañas o raras, que pudieran amañar el proceso, decidió renunciar al caso. "Yo no me presto a este tipo de porquerías", aseveró.

Según Beceiro, las cosas no estaban claras para las pretensiones de ellas, por lo que él les informó que tenían que sujetarse a los dictámenes de la Fiscalía y de los resultados reales que las investigaciones arrojaran, pero que Hoffman y su hija deseaban acelerar las cosas y conseguirlas de cualquier manera, por lo que decidieron acudir a otros profesionistas, y además, involucraron a personas del Poder Legislativo, en específico a un diputado, Sergio Mayer, que nada tiene que ver en la administración de justicia y busca influir en los resultados.

El abogado recalcó que hay muchas cosas raras en este caso, y, sobre todo, que le sorprendió que Mayer diga que él acompañó personalmente a las demandantes, cuando meses antes su despacho jurídico había presentado la denuncia y trabajaban sobre la misma.

"Eso nada más me permite suponer que a lo mejor iniciaron otra denuncia nueva con los mismos hechos, ocultando lo que ya estaba actuando en la otra para acomodarlo. Yo no debería estar diciendo esto, pero como jurista, como abogado, mi interés es hacia la justicia y no hacia intereses personales de otros", declaró.