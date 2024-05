Rentan por Airbnb mansión de "Los increíbles"

Pixar ha sorprendido al poner la mansión de la diseñadora Edna Moda de la película "Los Increíbles" en renta por la aplicación Airbnb y con ello conmemorar los 20 años de la película de la familia de superhéroes.

Airbnb anuncia su nueva experiencia inmersiva: la mansión de Edna Moda



En ella los usuarios podrán pasar unos días entre las creaciones de Edna e incluso diseñar su propio traje de superhéroe

Hace unas semanas se anunció que la mansión de Javier, de los X-Men, estaba disponible para ser rentada a través de Airbnb. Nuestro niño interior se emocionó al conocer los detalles de esta oferta.

Después de anunciarse la colaboración entre Pixar, Disney y la plataforma de hospedaje más grande del mundo, las noticias sobre las casas de Pixar no han dejado de surgir, despertando nuestra curiosidad sobre cómo sería alquilar una locación de nuestra película o serie favorita.

LA CASA DE EDNA MODA

La casa combina un estilo minimalista y moderno, tal como se muestra en la película. Está ubicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Los requisitos para poder hospedarse son, máximo 4 huéspedes, no se admiten mascotas, no se permiten fiestas ni eventos, no fotografías comercial y prohibido fumar. La mansión estará disponible para rentar a partir del 24 de mayo en Airbnb.

Al consultar la plataforma se puede leer lo siguiente, "¡Hola, cariño! Soy yo, Edna Moda. El cerebro detrás de algunos de tus looks de superhéroe favoritos, como Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono".

"Estoy más ocupada que nunca estos días, pero aprovecha a mi equipo de diseñadores expertos y me aseguraré personalmente de que te vayas con un look fabuloso. ¡Ciao! ¡Hasta pronto!"