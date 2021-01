Reaparece Daniel Bisogno junto a Pati Chapoy

Sin embargo, en la celebración por los 25 años del programa de espectáculos, Daniel Bisogno apareció en una fotografía con su jefa y amiga, Pati Chapoy . El conductor subió una imagen en la que posteó "25 años y contando", la que obtuvo más de 15 mil reacciones, entre ellas el like de la conductora y comentarios de los internautas en los que le dicen que ya quieren verlo de regreso en el programa.

A raíz de que Daniel Bisogno arremetiera contra el conductor del programa "Chisme no like", Javier Ceriani, el pasado mes de diciembre, fue suspendido del programa " Ventaneando ".

Bisogno dejó grabadas las cápsulas especiales navideñas, en las que apareció a pesar de no estar en el programa, además, el conductor Alex Kaffie aseguró que "El Muñeco" regresaría al foro de "Ventaneando" el 18 de enero, ya que el rating del programa no es el mismo desde que él no aparece.