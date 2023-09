Raúl Di Blasio hospitalizado, suspende conciertos y piden oraciones por él

Raúl Di Blasio fue hospitalizado de emergencia debido a una insuficiencia cardiaca, según anunció su representante, Gabriel Fernández, en una entrevista con Televisa Espectáculos.

Fernández informó que el músico argentino está en condición estable, pero su estado es delicado, por lo que seguirá bajo observación médica.

Además, Fernández señaló que Di Blasio había experimentado malestares durante varios días, y estos se agravaron durante su regreso a México.

"El maestro comenzó a sentirse fatigado, especialmente en México debido a la altitud y otros factores. Se sometió a algunos estudios que revelaron su insuficiencia cardiaca", explicó el representante del reconocido músico.

Es importante destacar que el representante no proporcionó detalles sobre cuánto tiempo ha estado hospitalizado ni su ubicación exacta. No obstante, mencionó que Di Blasio está acompañado por su familia en estos momentos.

Gabriel Fernández también anunció que el músico se tomará los próximos dos meses para enfocarse en su salud. Por esta razón, todos sus compromisos han sido suspendidos: "Teníamos un concierto programado en Egipto para el 10 de octubre, así como en República Dominicana, pero todos estos eventos han sido pospuestos", reveló Fernández.

Además, el representante señaló que el pronóstico de la salud del intérprete es reservado. En este momento, no hay una fecha tentativa para la reprogramación de sus presentaciones, ya que todo dependerá de su evolución y del diagnóstico de los médicos.

Por último, es importante mencionar que no es la primera vez que el músico enfrenta problemas de salud de este tipo. En 2012, fue hospitalizado en Cuernavaca debido a un infarto, y a principios de 2013, fue llevado a terapia intensiva debido a complicaciones relacionadas con el ataque cardiovascular.

¿Quién es Raúl Di Blasio?

Raúl Di Blasio es un pianista y compositor argentino conocido por su música en el género de la música instrumental y contemporánea.

Originario de Argentina, se destacó por su habilidad para tocar el piano y por sus composiciones emotivas que fusionan elementos de la música clásica, el pop y la música latina.

A lo largo de su carrera, ha lanzado numerosos álbumes y ha realizado giras internacionales. Uno de sus álbumes más famosos es "Corazón de Niño", que se convirtió en un gran éxito en la década de 1990 y le valió reconocimiento a nivel mundial.

Su música a menudo evoca sentimientos de nostalgia y romanticismo. Ha contribuido al mundo de la música con su talento y creatividad como pianista y compositor, y ha sido apreciado por su capacidad para conectar con audiencias de diferentes partes del mundo.