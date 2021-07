Rafael Inclán no heredará nada a sus hijos

"El testamento sí lo tengo, pero qué heredar... Creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar", reveló.

"Nunca he sido guardador, nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero, siempre he sido como he sido toda la vida y no voy a cambiar. Es problema de los que quedan", agregó.

A sus 80 años, afirmó que no se siente viejo, por lo contrario, se siente funcional todavía y sigue trabajando como actor. "Un actor no tiene vejez mientras se sienta funcional para seguir en lo que le gusta hacer. Pregúntenle e López Tarso", indicó.

Asimismo, dijo que está felizmente casado con Paola Lavat, una mujer 45 años menor que él y aseguró que siempre se han tratado con amor y respeto.