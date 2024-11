Rafael Inclán: El famoso actor mexicano declara no tener trabajo actualmente; esta es su historia

Rafael Inclán quien fuera un actor que alcanzó gran popularidad en la década de 1970 debido a su presencia en el cine de ficheras junto a otros destacados personajes como Sasha Montenegro.

¿QUIÉN ES RAFAEL INCLÁN?

Rafael Inclán ha construido una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión de México; sin embargo, en años recientes ha enfrentado dificultades económicas y laborales, por lo que ahora admitió que ha necesitado tomar préstamos para sufragar sus costos cotidianos debido a que carece de trabajo y tampoco tiene recursos económicos.

Lyn May, Alfonso Zayas, Angélica Chaín, Andrés García, Maribel Guardia, Carmen Salinas y Luis De Alba fueron solo algunas de las figuras con las que Inclán compartió escena y, a pesar de que el género de ficheras también fue bastante polémico, alcanzó un gran triunfo y dejó una marca en el cine mexicano. Sin embargo, tras su paso por el cine de ficheras, Rafael decidió alejarse y adentrarse en el mundo de las telenovelas y el teatro, donde logró colocarse como uno de los actores más queridos.

A pesar de ello y de su talento en la actuación, a sus 83 años le ha costado mantenerse con trabajo constante, por lo que va de proyecto en proyecto.

Su trayectoria incluye más de 90 películas, 30 telenovelas, alrededor de 17 series de televisión y 10 obras de teatro. Durante su carrera actoral también ha sido galardonado con varios premios, como el Premio al mejor primer actor, mejor actor estelar y mejor actor de reparto.

EL ACTOR MEXICANO RECORRE CRISIS ACTUALMENTE

En una reciente entrevista a medios, Rafael Inclán reveló que recientemente concluyó la obra "Perfume de Gardenia" y no tenía ningún proyecto programado, al menos para el resto del año. Por lo tanto, debería esperar hasta el 2025 para conseguir un nuevo ingreso con la tercera temporada de "¡Chócalas, Compayito!".

"No tengo chamba en Televisa; en enero empezamos la tercera temporada de ¡Chócalas, Compayito! No tengo trabajo ahorita, lo he tirado todo, gracias a Dios. Nunca he sido ahorrativo", declaró entre risas.

A su vez, al preguntarle acerca de cómo festejaría la época de diciembre, indicó que no actuaría y reiteró que su situación económica no era buena, ya que no contaba con dinero ahorrado y siempre ha sido de aquellos que se desembolsan todo su dinero sin ahorrar nada.