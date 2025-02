Rafael Caro Quintero: ¿Cuál es la canción que Álex Lora le dedicó al narcotraficante?

"Nos invitaron unas cubitas", señaló el frontman de El Tri cuando lo visitó durante su internamiento en el Reclusorio Norte

Por: Edel Osuna

La mañana de este jueves 27 de febrero, luego de años de permanecer en reclusión en México, Rafael Caro Quintero, "El Narco de Narcos", fue extraditado junto con otras 27 delincuentes, como parte de la coordinación con Estados Unidos.

Como se recordará, varias ocasiones el excapo se había amparado para evitar ser enviado al vecino país del norte, más ahora que la administración de Donald Trump designó a los cárteles de las drogas y a sus integrantes, como terroristas.

LA PRIMERA VEZ QUE DETUVIERON A CARO QUINTERO

Durante sus años dorados, Rafael Caro Quintero se convirtió en el principal productor y exportador de mariguana en Norteamérica; tan es así, que durante un operativo en una de sus numerosas propiedades las autoridades destruyeron 10 mil toneladas de la droga.

A raíz de lo ocurrido, fue asesinado el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, más conocido como "Kiki" Camarena, cuyo cuerpo fue encontrado en la caja de una camioneta en Guadalajara.

Por este motivo, las autoridades implementaron un operativo para dar con el capo sinaloense y fundador del Cártel de Guadalajara; sin embargo, este se les escapaba, hasta que en 1985 fue capturado en San José de Costa Rica y extraditado a México.

Durante su arresto no estaba solo, ya que con él estaba una joven y hermosa mujer de la que el capo estaba profundamente enamorado: Sara Cosío, integrante de una reconocida familia política: era hija de Octavio César Cosío, exsecretario de Educación de Jalisco y sobrina de Guillermo Cosío, exgobernador de ese estado.

ÁLEX LORA Y SU VISITA A LA CÁRCEL DONDE ESTABA CARO QUINTERO

Tras el juicio, Caro Quintero fue internado en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, donde, como cualquier interno, recibía visitas de familiares y amigos; sin embargo, la visita más sonada fue la del rockero Álex Lora, vocalista de la banda El Tri, quien tuvo una presentación en la prisión.

Ahí estaba Caro Quintero como espectador y le hizo una petición especial, a lo que Lora concedió y dedicó al "Narco de Narcos" la canción que le compuso: Sara.

La melodía la había compuesto Álex Lora enmarcando el romance del capo con Sara Cosío.

El rockero contó la anécdota durante una entrevista con Franco Escamilla, durante la cual ahondó sobre el momento en que estuvo muy cerca del "Narco de narcos".

"Cuando salió esa rola, me tocó cantar en prisión y ahí estaba él (Rafael Caro Quintero). Ese día mi show fue como en un cine y había un cuartito donde se proyectaban las películas. Ahí se veían unas sombras y me dice un valedor que se acercó y me dijo: ´Ahí está Caro. Si le puedes cantar la rola que le compusiste´. ´Sí, ahorita, dos rolitas más y con gusto se la tocamos´".

Dijo que cuando anunció Sara, los presentes se alegraron, ya que "estimaban a Quintero": "Vamos a tocar una canción. Se la compuse a un valedor de todos ustedes, se pusieron muy felices y nos invitaron unas ´cubitas´".

Durante su estancia con la presentación, Álex Lora recibió de parte del capo regalos, que incluyeron bebidas alcohólicas, refrescos y azúcar para que se preparara un café.