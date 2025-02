¿Quién fue Gene Hackman y por qué su legado sigue vigente en Hollywood?

Su partida marca el fin de una era para el cine, aunque su impacto perdurará en la memoria de los cinéfilos y en la historia del séptimo arte

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El mundo del cine se viste de luto con la noticia del fallecimiento de Gene Hackman, una de las figuras más icónicas y versátiles de Hollywood. Hackman, reconocido por su impresionante capacidad interpretativa y su legado en la industria cinematográfica, fue hallado muerto junto a su esposa, Betsy Arakawa.

Su partida marca el fin de una era para el cine, aunque su impacto perdurará en la memoria de los cinéfilos y en la historia del séptimo arte.

¿QUIÉN FUE GENE HACKMAN?

Nacido en 1930 en San Bernardino, California, Hackman tuvo una trayectoria atípica en el mundo del cine. Antes de alcanzar la fama, sirvió en la Infantería de Marina de EE.UU. y desempeñó diversos trabajos, como camionero y portero, mientras buscaba oportunidades en la actuación. En sus primeros años en la industria, compartió apartamento con otro futuro grande del cine, Dustin Hoffman.

Fue en 1967 cuando Hackman saltó al estrellato con su papel en "Bonnie and Clyde", después de haber perdido la oportunidad de interpretar al Sr. Robinson en "The Graduate". Desde entonces, su talento lo llevó a consolidarse como una figura clave en la cinematografía.

LEGADO DE GENE HACKMMAN

A lo largo de su carrera, Gene Hackman encarnó personajes memorables, destacándose por interpretar a figuras de autoridad en conflicto, tipos duros y villanos astutos. Entre sus papeles más recordados está Lex Luthor en la saga de "Superman" de los años 70 y 80, así como su interpretación del intrépido policía Popeye Doyle en "The French Connection" (1971), que le valió su primer Oscar.

En 1974, recibió elogios por "The Conversation", dirigida por Francis Ford Coppola, y en 1992 obtuvo su segundo premio de la Academia por su papel del violento sheriff Little Bill Daggett en "Unforgiven", de Clint Eastwood. A finales de su carrera, su actuación en "The Royal Tenembaums" (2001) le permitió ganar un Globo de Oro, conquistando a las nuevas generaciones con su papel de un excéntrico patriarca.

Su retiro definitivo llegó en 2004, tras participar en "Runaway Jury" y en la comedia "Welcome to Mooseport". A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Hackman optó por alejarse del cine y la vida pública, estableciéndose en Santa Fe junto a su esposa.

Gene Hackman deja un legado cinematográfico inigualable. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y su innegable talento lo convirtieron en una de las grandes leyendas del séptimo arte. Su partida marca el final de una era, pero su obra seguirá vigente en la memoria del público y la historia del cine.