¿Quién fue el gran amor de Dulce?

El deceso de la cantante Dulce impactó al sector del entretenimiento en Navidad, provocando que numerosas personas se sintieran intrigadas por conocer a todos los pormenores de su carrera profesional y también de su amor más grande: Vicente Gonzalo Vega.

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas —su verdadero nombre— se atrevió a proteger al actor y su relación con él incluso provocó controversia debido a la diferencia de edad.

EL AMOR QUE SOBREPASÓ FRONTERAS

Dulce describió a Gonzalo Vega como su primer gran amor; se encontró con el actor a la edad de 17 años, mientras que él tenía 29; sin embargo, él esperaba que ella alcanzara la mayoría de edad para oficializar el romance.

De acuerdo con lo que la artista narra, la relación entre ambos se inició cuando ella todavía no había alcanzado la adultez. "Tenía 17 años, no era mayor y concuerdo porque Gonzalo esperaba hasta que yo alcanzara los 18 para convertirse en mi novio", manifestó. La cantante recordó cómo el actor, reconocido por su trabajo en películas como Nosotros los nobles, comenzó a visitar el bar en el que trabajaba, saludándola de manera constante. "Lo veía y me moría pensando: Ay, qué hombre tan hermoso", agregó.

El artista conversó acerca de las situaciones que la impulsaron a avanzar en su relación con Vega. De acuerdo con su declaración en una entrevista con Infobae México, fue la recomendación de sus amigas lo que la motivó a establecer una relación cercana con el actor, a pesar de sus propios miedos e incertidumbres. Les decía: "No quiero, me asusta, me asusta, me asusta", confesó. No obstante, sus amigas insistieron en que debían capitalizar la oportunidad de compartir amistad con un hombre tan encantador como Vega.

En su declaración, la artista explicó cómo al final se rindió ante la presión de su ambiente y el miedo a perder al actor, quien ya le había sugerido la opción de distanciarse. "Mis amigas me dijeron: "Eres una pendej*, mira al hombre que posees, esa hermosura de hombre y no estás sacando provecho", rememoró. Frente a estas palabras, optó por "relajarse y dejarse llevar", aunque reconoció que lo realizó como un "sacrificio" para evitar perderlo.

LA PÉRDIDA DE UNA GRAN VOZ

La música de México se ve privada de una de sus voces más representativas. Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, artísticamente conocida como Dulce, murió a la edad de 69 años tras lidiar con graves problemas de salud que resultaron en una intervención quirúrgica de urgencia. El miércoles 25 de diciembre, su hermana, Isabel Noeggerath, confirmó la información mediante las redes sociales.

La artista, procedente de Matamoros, Tamaulipas, dejó una herencia musical que impactó a generaciones con hitos como "Tu muñeca" y "Déjame volver contigo". Su deceso provocó un tsunami de respuestas tanto en el sector artístico como entre sus seguidores, quienes expresaron su profundo a pesar de la pérdida de una de las voces más representativas de la música romántica en México.