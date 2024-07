¿Quién fue Bob Newhart, actor de "The Big Bang Theory" que murió ayer?

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Bob Newhart, el icónico comediante estadounidense reconocido por su estilo inimitable y su impacto en la comedia televisiva y cinematográfica.

Newhart falleció ayer jueves a los 94 años, en su residencia de Los Ángeles, California, según informó su publicista.

Conocido como "La Leyenda de Chicago", Bob Newhart dejó una marca imborrable en la comedia televisiva con su programa "The Bob Newhart Show", que se transmitió desde 1972 hasta 1978. En esta serie, interpretó a un psicólogo de Chicago, un papel que lo catapultó a la fama y que lo hizo querido por millones de espectadores.

Aunque su carrera abarcó décadas, Newhart ganó fama al interpretar al querido profesor Proton en "The Big Bang Theory", lo que lo hizo muy popular entre los jóvenes y le valió un premio Emmy en 2013 como mejor actor invitado.

Además de sus roles televisivos, Bob Newhart también protagonizó la serie "Newhart" desde 1982 hasta 1990, donde interpretó al dueño de una posada en Vermont en una trama que concluyó de manera memorable, recordada por su ingenioso giro final.

I'll admit that the only thing I've seen Bob Newhart in was Big Bang Theory as Professor Proton, but he was an incredible talent on that show. Completely hilarious. Especially his scenes with Penny. He'll truly be missed. pic.twitter.com/slJC24WUGo