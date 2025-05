¿Quién fue Aurora Clavel, la actriz que dejó este mundo a los 89 años?

La muerte de la legendaria actriz Aurora Clavel ha vestido de luto el medio del espectáculo, pues su deceso fue notificado la mañana de este lunes por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de un comunicado en sus redes sociales. Tenía 89 años de edad y no se dieron a conocer las causas que motivaron su fallecimiento.

"La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Aurora Clavel Gallardo, miembro de nuestro Sindicato. Formó parte de la entonces Comisión de Honor y Justicia de la ANDA. Nuestras condolencias".

Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)

Recordó a su socia intérprete, como una "actriz mexicana que participó en exitosos proyectos televisivos y cinematográficos, tanto en México como en Hollywood (...) A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias".

.

ELLA FUE LA ACTRIZ AURORA CLAVEL

Nacida como Teodora Gloria Clavel Gallardo, Aurora Clavel nació el 14 de agosto de 1939 en Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

Desde pequeña se interesó por la actuación, lo que la llevó a la Ciudad de México, donde se formó en las artes escénicas.

Su trayectoria no se resume nada más en teatro, sino en cine y televisión, donde se convirtió en un pilar y se consolidó como una de las actrices más queridas del público, por su autenticidad e histrionismo a la hora de encarnar personajes profundos, convirtiéndola en un ícono de la actuación.

Dado a su trayectoria y compromiso con la cultura de su comunidad, en tres ocasiones Aurora Clavel fue nombrada "Hija predilecta de Pinotepa Nacional", y en 2011 impulsó la creación de una Escuela de Arte Dramático en su ciudad de nacimiento, con el fin de convertirse en semillero de actores y actrices de su tierra.

Aurora Clavel inició su andar por el cine en los 60, al participar en cintas como Tarahumara (1965) y La soldadera (1966), acumulando 116 créditos en producciones.

Además, también actuó en la meca del cine, Hollywood, en cintas como The Wild Bunch (1969), Pat Garrett & Billy the Kid (1973) y The Mosquito Coast (1986).

Sin embargo, gran parte de su carrera se desarrolló también en la pantalla chica mexicanao, donde se le recuerda por su trabajo en Televisa, en melodramas como: Los ricos también lloran (1979–1980), Chispita (1982), Rosa salvaje (1987), El pecado de Oyuki (1988), María Isabel (1997–1998), entre muchas más, volviéndose tan activa que laboró en la tv hasta 2016.

Además, cómo olvidar su trabajo en telenovelas de corte histórico, como El Carruaje y La Constitución.

Su última actuación se dio en la serie La candidata (2017), en la que Aurora Claver aparece en seis episodios.

Además, laboró en programas tanto de Televisa, en Como dice el dicho, y en TV Azteca, en Lo que callamos las mujeres.

Con una trayectoria de varias décadas, encarnando personajes que se ganaban o el amor o el odio del respetable, Aurora Clavel dejó una escuela y un legado que pocos podrán superar.

Descanse en paz, la ilustre actriz Aurora Clavel.