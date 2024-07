¿Quién es Mikaela y por qué es tendencia en redes sociales?

En las últimas semanas el nombre de Mikaela ha permanecido en las primeras tendencias de redes sociales, convirtiéndose en la bebé más famosa de TikTok, desde antes de haber nacido.

Para muchos internautas surge la duda de quién es Mikaela y por qué está en tendencia, pero para otros no. En especial, de las niñas que han seguido esta historia desde el inicio.

¿QUIÉN ES MIKAELA?

Mikaela es la hija de una tiktoker de Guadalajara, Jalisco, Nicole Agnesi y de su pareja Alan David Bañuelos.

Nicole Agnesi es una reconocida tiktoker que crea contenido desde hace seis años, en la cual se dedica hacer clip tipo GRWM (Get Ready With Me) o Story Time.

Desde el inicio de su embarazo, Nicole, conocida como "mommy blogger" en TikTok e Instagram, ha compartido con sus seguidores cada detalle de esta etapa tan especial.

A través de emotivos videos, la influencer ha documentado los cambios físicos y emocionales que ha vivido, así como los preparativos para la llegada de su bebé.

¿POR QUÉ ES TENDENCIA MIKAELA?

La tiktoker conocida como "mommy blogger" se encontraba en las últimas semanas de embarazo y muchas de sus seguidoras esperaban este momento.

Sus mismas seguidoras se apodaron en redes sociales como "las tías de Mikaela", por lo que en redes sociales se publicaba a cada momento sobre cuándo sería el nacimiento de Mikaela.

Mikaela es tendencia en Twitter esta última semana, en donde muchas niñas decían que su nacimiento era el momento más esperado de México.

Algo por lo que también ha sido muy popular Mikaela es por los videos que compartía Nicole de los lujosos regalos que el abuelo paterno le daba. Por lo que muchas internautas empezaron a seguir esta historia, al empezarla a ver como una vida de ensueño.

¿YA NACIÓ MIKAELA?

Después de 38 largas semanas de espera para muchos internautas, finalmente, este domingo 21 de julio de 2024, nació Mikaela, la "sobrina de las girls", como la han bautizado sus seguidoras.

La tiktoker finalmente compartió con todos sus seguidores el emotivo nacimiento de su hija Mikaela. Este acontecimiento ha generado una gran ola de emoción en redes sociales, especialmente en X y tik tok.

En un post reciente, Nicole y Alan informaron que estaban camino al hospital y que su doctora les sugirió una cesárea debido a que, aunque había contracciones, no había condiciones físicas que facilitaran el trabajo de parto natural.

La pareja, originaria de Guadalajara, tiene aproximadamente 22 años, y Alan continúa en la universidad.

Las "girls" han recibido con gran entusiasmo la llegada de Mikaela. La pequeña ya se ha convertido en un miembro más de la familia y las redes sociales se llenan de comentarios adorables y tiernas dedicados a la bebé.

Sin duda, el nacimiento de Mikaela ha sido un evento muy esperado y celebrado por miles de personas en las redes sociales